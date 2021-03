Über 130 in Tempo-50-Zone: Polizei stoppt berauschten Raser

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde soll ein berauschter Autofahrer durch eine Tempo-50-Zone in Gelsenkirchen gerast sein. Auf Anhaltesignale eines Streifenwagens habe der 28-Jährige zunächst nicht reagiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schließlich gelang es den Beamten, den Fahrer auf einem Parkplatz zu stoppen. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest auf der Wache seien positiv ausgefallen, hieß es. Die Polizisten stellten nach der Fahrt am Dienstagabend die Autoschlüssel des Mannes sicher.