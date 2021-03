Mutmaßlicher Drach-Komplize in den Niederlanden festgenommen

Der 52-Jährige soll nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Polizei an dem Überfall am Flughafen Köln/Bonn am 6. März 2019 unmittelbar beteiligt gewesen sein und bei dem Überfall auf Geldboten in Frankfurt am 9. November 2019 Beihilfe geleistet haben. Er sei bisher noch nicht einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Die niederländische Justiz werde zeitnah über die Fortdauer der Haft auf Grundlage der erhobenen Tatvorwürfe entscheiden, so die Polizei Köln. Davon hänge ab, ob der 52-Jährige nach Deutschland ausgeliefert werden könne.

Der 60-jährige Drach war am 23. Februar in Amsterdam festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Auslieferungshaft. «Grundsätzlich ist seitens der niederländischen Behörden binnen 90 Tagen über die Auslieferung zu entscheiden», teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach wird verdächtigt, an den drei Geldtransporter-Überfällen beteiligt gewesen zu sein. Bei einer der Taten wurde ein Wachmann angeschossen und schwer verletzt.

