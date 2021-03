Mülheimer Theatertage werden ins Netz verlegt

Mülheim/Ruhr (dpa) - Wegen der andauernden Corona-Pandemie werden die Mülheimer Theatertage mit der Verleihung des renommierten Dramatikpreises zum großen Teil ins Netz verlegt. Die Inszenierungen der sieben nominierten Stücke könnten vom 13. bis 29. Mai per Stream verfolgt werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Gastspiele der Theater werde es nicht geben. Die Jurydebatte am letzten Tag des Festivals werde wie bereits seit vielen Jahren live im Internet übertragen. Auch das Rahmenprogramm werde sich überwiegend digital abspielen.

Von dpa