DFB-Präsidium weist Beschwerde des KFC Uerdingen zurück

Mitte Februar wurden dem Verein wegen des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens drei Punkte in der laufenden Saison abgezogen. Der Spielausschuss des DFB folgte der Spielordnung, die eine entsprechende Strafe vorsieht.

Normalerweise sieht das Reglement in der 3. Liga sogar einen Abzug von neun Punkten vor. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie greift aber derzeit eine Ausnahmeregelung, die zum Ende der Saison ausläuft. In der vergangenen Saison gab es sogar gar keine Punktabzüge bei einem Insolvenzverfahren, wovon der 1. FC Kaiserslautern profitierte. Der Punktabzug wird laut den Statuten sofort in der Tabelle berücksichtigt. Mit aktuell 33 Punkten steht Uerdingen auf Platz 16 der 3. Liga.

