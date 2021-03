Telekom gibt Auskunft über Glasfaserausbau

Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom will mit Glasfaserleitungen deutlich mehr Menschen an das schnelle Internet anbinden als bisher. Vorstandsboss Tim Höttges will heute (10 Uhr) bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns den Aktionären die Bedeutung dieses Themas erläutern, für das Milliardeninvestitionen nötig sind. Er dürfte selbstbewusst und gut gelaunt auftreten, denn die Telekom hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich - erstmals stieg der Umsatz auf mehr als 100 Milliarden Euro (101 Milliarden), der Gewinn kletterte um 7,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro.

Von dpa