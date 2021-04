Volles Rheinufer: Polizei mit Hundertschaft im Einsatz

Über die Zahl an Verstößen und Anzeigen am Vorabend will die Stadt am Donnerstagmittag informieren. Auf Videos in den Sozialen Netzwerken waren vor allem junge Menschen zu sehen, die teilweise in großen Gruppen sehr dicht zusammmen standen und feierten.

