49-Jähriger in Wohnung der Expartnerin erstochen aufgefunden

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 49 Jahre alter Mann ist in Krefeld erstochen worden. Er wurde in der Wohnung seiner früheren Partnerin am Dienstagabend tot aufgefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Die 47 Jahre alte Polin wurde festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde die Frau wieder entlassen. Es gebe derzeit keinen dringenden Tatverdacht. Weitere, umfangreiche Ermittlungen seien erforderlich, teilte die Polizei mit. Nähere Informationen zum Tatablauf oder Motiv gab es zunächst nicht. Auch das Opfer war Pole.

Von dpa