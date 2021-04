Nach Watzke-Verbleib: Zorc bekräftigt Rückzug in 2022

Dortmund (dpa) - Michael Zorc will sich auch nach der Planänderung bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im kommenden Jahr aus dem Management von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund zurückziehen. «Meine Entscheidung ist sehr langfristig gereift und steht fest, so wie sie ist», bekräftigte der 58-Jährige am Donnerstag. Zorc, der seit 1998 im Management des BVB arbeitet, hatte seinen Rückzug wegen der Corona-Pandemie schon von 2021 auf 2022 verschoben. Als Nachfolger steht der seit drei Jahren über die neu geschaffene Position als Leiter der Lizenzspielerabteilung herangeführte Sebastian Kehl bereit.