Stromschlag beim Abladen: zwei Männer schwer verletzt

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Beim Abladen von Dünger aus einem Kipper-Lastwagen haben zwei Männer in Porta Westfalica am Donnerstag schwere Stromschläge bekommen. Der jüngere der beiden (25) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Herz-Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer hatten aus zunächst unbekannten Gründen ausgerechnet unter einer Hochspannungsleitung gearbeitet. Als der Lastwagenfahrer (45) die Ladefläche hochfuhr, um den Dünger langsam in die Schaufel eines dahinterstehenden Traktors zu kippen, kam das obere Ende der Stromleitung zu nahe. Es bildete sich ein Lichtbogen mit der hohen Spannung von 110 000 Volt, wie die Polizei berichtete.

Von dpa