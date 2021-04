Täter rauben Seniorin nachts in Schlafzimmer aus

Aldenhoven (dpa/lnw) - Drei Unbekannte haben eine Seniorin im Kreis Düren nachts in ihrem Schlafzimmer überrascht und ausgeraubt. Die zwei Männer und eine Frau seien am frühen Donnerstagmorgen in das Haus der Frau in Aldenhoven eingedrungen. Nach Polizeiangaben rissen sie der Rentnerin eine Kette vom Hals, stahlen weitere Wertgegenstände und flohen. Anschließend informierte das Opfer die Polizei. Die Ermittler suchten Zeugen. Die Seniorin sei unverletzt geblieben und betreut worden. Zum Alter der Frau machte die Polizei keine Angaben.

