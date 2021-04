A40 Richtung Essen für Einbau von zwei Brücken gesperrt

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Die viel befahrene Ruhrgebietsautobahn 40 ist am Donnerstagabend bei Mülheim für fünf Tage in Richtung Essen gesperrt worden. Die Sperrung sei bislang nach Plan verlaufen, bestätigte Peter Belusa von der Autobahnverwaltung am Abend. Die Bahn errichtet dort in den nächsten Monaten zwei Brücken für den Zugverkehr über die Autobahn. Bei einem schweren Tanklasterunfall Mitte September 2020 waren die Brücken schwer beschädigt und später abgerissen worden.

