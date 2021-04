Düsseldorf/Paderborn (dpa/lnw) - Zum sogenannten Carfreitag der Tuning- und Autoposer-Szene stellen sich die Polizeibehörden in NRW unter anderem in Düsseldorf und Dortmund am Karfreitag auf zahlreiche Kontrollen ein. Paderborn hat per Allgemeinverfügung erneut jegliche Treffen der Tuning-Szene verboten.

Von dpa