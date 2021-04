Kein Ausflugswetter an Ostern: Polizei hält sich bereit

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch an Ostern setzt die Polizei zur Einhaltung der Coronaschutzregeln in Köln und Düsseldorf weiter verstärkt Kräfte ein, um Zusammenkünfte von Ausflüglern auflösen und Verstöße kontrollieren zu können. Am Mittwoch hatten fast schon sommerliche Temperaturen Tausende an die Fluss- und Seenufer und andere beliebte Treffpunkte gelockt. Vielfach wurden die Abstandsregeln nicht eingehalten. Die Polizei war mit Hundertschaften vor Ort.

Von dpa