BVB-Handballerinnen in Quarantäne: Spiel abgesagt

Dortmund (dpa) - Die für Karsamstag vorgesehene Bundesligapartie der Handballerinnen von Borussia Dortmund gegen die HSG Blomberg-Lippe wurde wegen eines positiven Corona-Tests abgesagt. Wie der BVB am Karfreitag mitteilte, befinde sich das Team in Quarantäne, da eine Spielerin von Bietigheim nach dem Spiel gegen Dortmund am Mittwoch positiv getestet wurde.