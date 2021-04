Geflügelpest im Kreis Paderborn: 30 000 Masthähnchen getötet

Delbrück (dpa/lnw) - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Delbrück (Kreis Paderborn) mussten im Stadtteil Hagen am Karfreitag 30 000 Masthähnchen getötet werden. Das teilte der Kreis mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe am selben Tag bestätigt, dass die Tiere mit dem hoch ansteckenden Geflügelpestvirus H5N8 befallen waren. Daraufhin hatte der Kreis den drei Kilometer großen Sperrbezirk und das zehn Kilometer große Beobachtungsgebiet verschoben. Die neue Beobachtungszone reicht jetzt bis in den benachbarten Kreis Gütersloh.

Von dpa