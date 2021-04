«Car-Freitag» in Dortmund: Viele Geschwindigkeitsverstöße

Dortmund (dpa/lnw) - Bei verstärkten Verkehrskontrollen in Dortmund sind zahlreiche Autofahrer wegen Geschwindigkeitsverstößen angehalten worden. Am Freitagabend - dem sogenannten Car-Freitag - gab es einen Sondereinsatz der Polizei zur Überwachung der Tuner- und Raserszene. Dabei wurden laut Polizeiangaben am frühen Abend 143 Fahrzeuge überprüft und bis tief in die Nacht hinein weitere 244 Fahrzeuge gestoppt. Die Beamten sprachen rund 206 Platzverweise aus. Drei Fahrzeuge wurden dabei sichergestellt. Insgesamt wurden während des Einsatzes 147 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 70 Verwarngelder erhoben.

Von dpa