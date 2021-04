Auto fährt gezielt in Gruppe: Mordkommission ermittelt

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Iserlohn (Märkischer Kreis) mutmaßlich gezielt in eine Gruppe von Menschen gefahren, die sich an einem Spielplatz aufhielt. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei eine Person von dem Auto in die Luft geschleudert worden, mehrere andere Menschen seien zur Seite gesprungen, teilten die Staatsanwaltschaft Hagen, das Polizeipräsidium Hagen und die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Samstag mit. Nach dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend werde der unbekannte Autofahrer noch gesucht. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa