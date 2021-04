Frankfurts Hütter bleibt bei seiner Linie: Keine Aussage

In dieser Saison haben die Frankfurter unter dem 51 Jahre alten Trainer gute Aussichten, die Champions League zu erreichen. Mit einem Sieg gegen den BVB könnten sie den Abstand auf einen direkten Konkurrenten auf sieben Punkte ausbauen.

Nach dem feststehenden Abgang von Marco Rose zu Borussia Dortmund suchen die Gladbacher einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit. Ein angebliches Interesse an Hütter hatte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag nicht kommentieren wollen. Grundsätzlich sei man in der Trainerfrage in guten Gesprächen. Auch Hütter hatte sich am selben Tag nicht äußern wollen. «Ich möchte klarstellen, dass ich nicht ständig Lust habe, Gerüchte und Spekulationen zu kommentieren», hatte er gesagt.

