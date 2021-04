Positiver Corona-Test: Eishockey-Team in Quarantäne

Die geplanten DEL-Partien der Roosters an diesem Sonntag beim ERC Ingolstadt (19.30 Uhr) sowie am Montag (18.30 Uhr) bei den Straubing Tigers wurden abgesagt. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest. Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel betonte in der Mitteilung: «Wir akzeptieren diese Maßnahme. Nach wie vor steht die Gesundheit aller am Spielbetrieb Beteiligten an erster Stelle.»

