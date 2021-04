Kollision mit Streifenwagen: 81-jährige Fahrerin verletzt

Viersen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen ist am Samstagmorgen in Viersen am Niederrhein eine 81 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Streifenwagen habe mit Blaulicht und Martinshorn eine Kreuzung überquert, als die 81-Jährige von rechts ebenfalls auf die Kreuzung fuhr, teilte die Polizei mit. Die Seniorin wurde nach der Kollision ins Krankenhaus gebracht. Der 28 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens und eine 26 Jahre alte Kollegin blieben demnach unverletzt. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt jetzt zum Unfallhergang.

Von dpa