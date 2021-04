Ostergottesdienste in Corona-Zeiten: Abstand und im Freien

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Ostersonntag haben die christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen unter Corona-Bedingungen ihre Gottesdienste gefeiert. Im Kölner Dom fand ein Pontifikalamt mit Kardinal Rainer Maria Woelki statt, an dem die Besucher nur nach einer Voranmeldung teilnehmen konnten. In den mit Abstand besetzten Reihen in der Kathedrale verfolgten die Gläubigen den Gottesdienst. Das Singen blieb einem kleinen Chor vorbehalten, die Gottesdienstbesucher blieben stumm. Andere Gemeinden feierten Online-Gottesdienste.

Von dpa