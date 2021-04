Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Schwerte

Schwerte (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Schwerte (Kreis Unna) sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 37-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrem Auto beim Abbiegen frontal mit dem Wagen einer 72-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden nach Polizeiangaben die beiden Fahrerinnen sowie drei Beifahrer verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.