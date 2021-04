Impftermine mit Astrazeneca für Gruppe «60 plus» ausgebucht

Dortmund (dpa/lnw) - Nur ein Tag nach dem Start der Vergabe von Impfterminen mit dem Präparat von Astrazeneca für die Gruppe «60 plus» sind in Westfalen-Lippe alle Termine vergeben. Rund 167 000 Menschen hätten einen Termin in einem der Impfzentren erhalten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Sonntag mit. Zwischenzeitlich sei es zu Wartezeiten bei der Terminvergabe am Telefon gekommen. Auch der Versand der Registrierungsmails soll sich verzögert haben. Einzelne E-Mail-Provider waren laut KVWL Grund für die Verzögerung.

Von dpa