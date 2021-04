Tommi Schmitt: NRW ist eine gute Schule für Humor

Schmitt muss es wissen: Er wurde in Detmold in Ostwestfalen-Lippe geboren. Als Autor arbeitete er unter anderem für Stefan Raab («TV total») und Luke Mockridge («Luke! Die Woche und ich»). Große Bekanntheit erlangte er mit dem Podcast «Gemischtes Hack», in dem er mit dem Comedian Felix Lobrecht zu hören ist. Von Donnerstag an (8. April, 22.15 Uhr) präsentiert Schmitt seine eigene Show bei ZDFneo. Sie heißt «Studio Schmitt».

© dpa-infocom, dpa:210405-99-88151/2