Grönemeyer wird 65: «Bochumer Junge» und Musiktalent

Bochum (dpa) - Herbert Grönemeyer, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, wird am Montag (12.4.) 65 - und da gratuliert auch die alte Heimat. «Egal, wo sein Wohnsitz ist, für uns ist und bleibt Herbert Grönemeyer ein «Bochumer Junge»», sagt der dortige Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). Der Schauspieler und Sänger sei dem VfL Bochum ebenso verbunden wie den Bochumer Symphonikern, seine Konzerte im Ruhrgebiet fühlten sich immer wie «Heimspiele» an, meinte der OB. Grönemeyer - er lebt seit einigen Jahren in Berlin - hatte seinen Durchbruch als Musiker 1984 mit dem Album «4630 Bochum».

