In 95 Metern Höhe: Höhenretter bergen Arbeiter von Windrad

Hückeswagen (dpa/lnw) - Höhenretter der Feuerwehr haben einen schwer verletzten Arbeiter am Montagabend in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) von einem Windrad aus 95 Metern Höhe abgeseilt. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 31 Jahre alte Techniker aus Coesfeld am Montagabend bei Arbeiten an der Windkraftanlage einen Stromschlag erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. «Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch ein Blitzeinschlag steht im Raum.» Zuvor hatten mehrere Medien über die durch Wind und Schneefall erschwerte Rettungsaktion berichtet. Der verletzte Arbeiter wurde nach gut vierstündigem Einsatz mit einem Bundeswehr-Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen.

