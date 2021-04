Partnerschaftsgewalt: Mehr Schutz für Frauen und Männer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen und Männer, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erleiden, sollen in Nordrhein-Westfalen bessere Hilfe bekommen. Das Land will in einem Anti-Gewalt-Pakt zahlreiche Unterstützungsangebote bündeln. Noch in dieser Woche sollten dazu Gespräche mit Hilfseinrichtungen und Verbänden aufgenommen werden, sagte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa