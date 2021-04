Kölner vor Duell mit Mainz unter sich: Keine Medientermine

Köln (dpa) - In der Woche vor dem Abstiegsduell mit dem Konkurrenten FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) will der 1. FC Köln Ablenkung möglichst vermeiden und sich auf die auch für Trainer Markus Gisdol wichtige Partie konzentrieren. Das Training wird hinter verschlossenen Türen stattfinden, Medientermine mit den Spielern sind nicht geplant. «Es zählt mehr denn je, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Das ist die tägliche Arbeit auf dem Platz. Dafür müssen wir dann auch die Rahmenbedingungen setzen. Es ist wichtig, unter uns zu bleiben und sich voll und ganz darauf zu konzentrieren», sagte Sportchef Horst Heldt.

Von dpa