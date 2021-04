Autofahrer fährt in Iserlohn in Gruppe: Ermittlungen laufen

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach einem Vorfall mit einem Auto am Donnerstag vor Ostern in Iserlohn gehen die Ermittler nicht mehr von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hagen mit. Ein 20-jähriger Mann hatte sich laut Mitteilung am Samstag der Polizei in Iserlohn gestellt und sich als der Fahrer des Autos ausgegeben. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde jetzt nach seiner Vernehmung wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Hintergründe sind offen.

