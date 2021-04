Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer leer geräumten Wohnung in Krefeld ist gegen die 47 Jahre alte Ex-Partnerin des Toten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Sie habe die Tat Dritten gegenüber gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe ein Richter am Montag Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

Von dpa