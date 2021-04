Der 19-jährigen Mutter sei es bei einem Gerangel gelungen, der Frau das Kind zu entreißen. Polizisten konnten die 57-Jährige in einem Regionalzug aufspüren. Sie kam in eine Psychiatrie. Außerdem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen des Entzuges Minderjähriger sowie Körperverletzung eingeleitet. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet.

