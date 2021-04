Brennender Blumenkasten führt zu Drogendepot

Ratingen (dpa/lnw) - Ein brennender Blumenkasten, ausgelöst durch eine glimmende Zigarettenkippe, hat die Polizei in Ratingen zum Drogendepot eines mutmaßlichen Dealers geführt. Nachdem der Schwelbrand auf dem Balkon eines Hochhauses in Ratingen-West schnell gelöscht wurde, waren den Feuerwehrleuten Cannabis-Pflanzen und eine Beleuchtungsanlage in der zugehörigen Wohnung aufgefallen, wie die Polizei in Mettmann am Dienstag mitteilte.

Von dpa