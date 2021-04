Wiedererstarkter Götze: «So habe ich Spaß am Fußball»

Götze war nach dem Auslaufen seines Vertrages beim BVB in die Niederlande gewechselt. In der Mannschaft des früheren Leverkusener Trainers Roger Schmidt zählt der offensive Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern. In 14 Punktspielen erzielte der 28-Jährige fünf Tore. Hinter Ajax Amsterdam rangiert Eindhoven nach 28 Spieltagen auf Platz zwei der Eredivisie.

Das letzte seiner bisherigen 63 Länderspiele bestritt Götze am 14. November 2017. Trotz der langen Nicht-Berücksichtigung lobte der WM-Final-Torschütze von 2014 Bundestrainer Joachim Löw (61). «Jogi hat für den deutschen Fußball Großartiges geleistet. Dafür verdient er höchsten Respekt», sagte Götze. «Er hat die Nationalelf auf das absolute Top-Niveau geführt und dort etabliert. Die Krönung war sicher unser WM-Titel in Brasilien.» Der zuletzt stark kritisierte Löw wird nach der EM im Sommer seinen Posten abgeben.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-105380/2