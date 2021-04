Vermeintlicher Wolf ist Hund mit Halsband

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein vermeintlich durch Felder von Mönchengladbach streifender Wolf hat sich als Hund entpuppt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten in den vergangenen Tagen immer wieder Menschen berichtet, einen Wolf gesehen zu haben. Die Polizei habe zunächst vergeblich nach ihm gesucht, bis eine Polizeibeamtin am Dienstag auf ihrem Heimweg das Tier sah und mit dem Handy filmte. Nach der Auswertung der Aufnahmen gab die Polizei Entwarnung: Es handele sich um einen Hund. «Dieser trägt sogar ein Halsband». Zu wem der Hund gehöre sei aber noch ungeklärt.

Von dpa