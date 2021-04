Arzt überrascht biertrinkenden Einbrecher in seiner Praxis

Bielefeld (dpa) - Ein Arzt hat in seiner Praxis in Bielefeld einen Einbrecher überrascht, der ein Bier trank und offenbar Medikamente stehlen wollte. Der Mediziner habe am Ostermontagmorgen gegen 7.00 Uhr die Praxis betreten und zunächst eine mit Medikamenten gepackte Einkaufstüte vor dem Empfangstresen bemerkt, die ihn irritiert habe, teilte die Polizei mit. Als der Arzt Geräusche hörte, habe er angenommen, dass sich möglicherweise eine Angestellte in den Räumlichkeiten befinde.

Von dpa