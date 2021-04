Motorboot gestohlen und auf der Flucht abgestellt

Tatverdächtige in Bocholt gestellt

Bocholt -

Auf der Flucht vor der Polizei haben ein Mann und seine Beifahrerin in Bocholt einen gestohlenen Bootsanhänger samt Motorboot auf der Fahrbahn abgestellt und zurückgelassen. Beamte hätten das Fahrzeug in der Nacht zu Mittwoch kontrollieren wollen, teilte die Polizei in Borken mit. Doch der 41 Jahre alte Fahrer des Kombis habe beschleunigt und sei mit dem Trailer davon gefahren.