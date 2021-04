Einkaufszentrum in Essen nach Drohung geräumt

Essen (dpa/lnw) - Nach einer mutmaßlichen Anschlagsdrohung hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein Einkaufszentrum in Essen geräumt. Kurz nach 16.00 Uhr habe es einen «Hinweis auf ein drohendes Schadensereignis» gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin seien die Menschen über Lautsprecher-Durchsagen aufgefordert worden, das Gebäude im Stadtteil Altenessen zu verlassen. In dem Einkaufszentrum hätten sich rund 300 Personen aufgehalten. Der Verkehr sei umgeleitet worden. Autofahrer wurden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren. Einsatzkräfte durchsuchten auch noch am Abend mit Spürhunden das abgesperrte Einkaufszentrum.

Von dpa