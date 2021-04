Zorc zu Saisonendspurt: Sieben Mal wie in Manchester

Dortmund (dpa) - Für den Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga wünscht sich Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc von seinem Team ähnliche Leistungen wie im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. «Wir haben ja gesagt, dass wir nicht aufgeben werden. Das zu sagen, reicht aber nicht», sagte er am Mittwoch den «ruhrnachrichten.de». «Jetzt müssen wir das auch zeigen. Sieben Mal so aufzutreten wie in Manchester, das wäre gut.»

Von dpa