Stau nach Glätteunfall auf A43

Insgesamt kam es in Nordrhein-Westfalen in der Nacht auf Donnerstag nur zu sehr wenigen witterungsbedingten Unfällen, wie diverse Leitstellen der Polizei am Morgen berichteten. In einigen Bereichen habe es zwar Bodenfrost gegeben, insgesamt sei die Verkehrslage aber ruhig gewesen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-122458/2