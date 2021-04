Corona-Wocheninzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der sinkende Trend bei der Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen wies das Robert Koch-Institut (RKI) 106,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen aus. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 110,5 gelegen. Allerdings ist laut RKI bei der Interpretation der Zahlen zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen.

