Brand in einem Büro im Solinger Rathaus: Keine Verletzten

Solingen (dpa/lnw) - In einem Büro im Solinger Rathaus hat es in der Nacht auf Donnerstag einen kleinen Brand gegeben. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell gelöscht. Es sei niemand verletzt worden und kein Schaden entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei ermittelt. Sowohl ein technischer Defekt als auch Brandstiftung seien möglich, hieß es weiter.