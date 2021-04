Anhänger verliert 18 Tonnen Gülle: Keller vollgelaufen

Horstmar (dpa/lnw) - Etwa 18 Tonnen Gülle sind nach einem Unfall mit einem umgekippten Güllefass in Horstmar im Kreis Steinfurt ausgelaufen. Der Keller eines Wohnhauses sei rund 40 bis 50 Zentimeter gefüllt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Einsatzkräfte vor Ort hätten die Gülle in Zusammenarbeit mit Spezialfirmen von der Straße gesaugt und das Kellergeschoss abgepumpt. Dadurch sei eine Ausbreitung überwiegend verhindert worden. Ob eine Verseuchung oder Überdüngung vorliege, werde nun durch Bodenproben untersucht.

Von dpa