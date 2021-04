Haan (dpa/lnw) - Maskierte Täter haben einen Transporter-Fahrer auf der A46 im Raum Düsseldorf gestoppt, niedergeschlagen und ausgeraubt. Der 63-Jährige aus Neuss fuhr am späten Mittwochabend in Richtung Brilon, als ein Auto vor den Transporter eingeschert sei und den Mann zum Anhalten genötigt habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa