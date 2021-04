«Alarmstufe Rot»: Demo gegen Dauer-Lockdown in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom Dauer-Lockdown getroffene Wirtschaftsbranchen haben zu einer Demonstration am kommenden Sonntag in Düsseldorf aufgerufen. Der Demonstrationszug werde unter dem Motto «Alarmstufe: Rot» von der Rheinterrasse bis zum Landtag führen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Nach Angaben der Polizei hat die Stadt den Aufzug per Verfügung auf 250 Teilnehmer begrenzt.

Von dpa