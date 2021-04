Neue Rostschutzfarbe des Gasometers wird sichtbar

Oberhausen (dpa/lnw) - Der Gasometer in Oberhausen zeigt sich in neuem Glanz: Im Zuge aufwendiger Sanierungsarbeiten hat das riesige Wahrzeichen am Rhein-Herne-Kanal einen neuen vor dem Verfall schützenden Anstrich bekommen. Zur Zeit wird die riesige Plastikplane, die das mehr als 100 Meter hohe Gebäude während der Arbeiten komplett umhüllt hatte, Stück für Stück abgelassen. Mehr als die Hälfte des Gebäudes sei inzwischen wieder freigelegt, sagte Sprecher Dirk Böttger am Donnerstag.

Von dpa