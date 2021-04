Angriff in Kinderschutzhaus: Mordkommission ermittelt

Bielefeld (dpa) - Nach dem Angriff auf eine 34-jährige Frau in einem Kinderschutzhaus in Bielefeld hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Ein 43-jähriger Frankfurter habe die Mutter eines gemeinsamen einjährigen Kindes schwer verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.