Hofmann fehlt Gladbach weiterhin: Auch Elvedi fällt wohl aus

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss im Bundesligaspiel bei Hertha BSC am Samstag weiterhin auf Jonas Hofmann und Nico Elvedi verzichten. Hofmann soll nach seiner Corona-Erkrankung am nächsten Dienstag wieder ins Training einsteigen. Innenverteidiger Elvedi konnte bislang noch nicht wieder trainieren und hat noch Schmerzen in der Wade. Für die Partie wird es laut Trainer Marco Rose wohl nicht reichen. Für den Schweizer Nationalspieler könnte erneut Jordan Beyer beginnen.

Von dpa