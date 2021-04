Kita-Betrieb bleibt eingeschränkt: Stäbchen-Tests

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen bleiben auch nach den Osterferien im eingeschränkten Regelbetrieb. Das geht aus einer Information des Familienministeriums an Eltern und Kitas hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Demnach bleibt es bei der pauschal um zehn Wochenstunden reduzierten Betreuung in festen Gruppen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) begründete das am Donnerstag in Düsseldorf mit «der derzeit unsicheren Entwicklung des Infektionsgeschehens».

Von dpa