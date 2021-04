Köln (dpa/lnw) - Nach einer Messerangriff auf einen 33-Jährigen in einer Kölner Gaststätte hat die Polizei zwei weitere Männer festgenommen. Es handle sich um einen 24-Jährigen und einen 33-Jährigen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Beide Haftbefehle seien am Mittwoch in Köln vollstreckt worden.

Von dpa