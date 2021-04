Polizei nimmt Drogenhändler in NRW und Spanien fest

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine im Kölner Raum und in Spanien agierende Bande von Drogenhändlern festgenommen. Drei Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 48 Jahren seien in Köln und Remscheid verhaftet worden, teilte die Polizei Köln am Donnerstag mit. In der spanischen Stadt Cadiz sei der mutmaßliche Chef (37) der Bande mit einem vom Amtsgericht Köln ausgestellten Europäischen Haftbefehl festgesetzt worden.

Von dpa